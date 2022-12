கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 36 பயணங்கள்.. பிரதமர் மோடியின் வெளிநாடு பயணத்திற்கான செலவு எவ்வளவு தெரியுமா?

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பிரதமர் மோடி கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 36 நாடுகளுக்கு அரசுமுறைப்பயணமாக சென்றுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இந்த வெளிநாட்டு பயணங்களால் நட்புறவு நாடுகளுடனான இந்தியாவின் உறவு வலுப்பெற்றதாகவும் மத்திய அரசு மாநிலங்களவையில் தெரிவித்துள்ளது.

பிரதமர் மோடி அடிக்கடி வெளிநாடு பயணம் செல்வதாக எதிர்க்கட்சிகள் வைக்கும் முக்கிய விமர்சனங்களில் ஒன்றாக உள்ளது.

ஆனால், பிரதமர் மோடியின் ராஜாங்க ரீதியிலான பயணங்கள் மூலமாக இந்தியாவின் மதிப்பு சர்வதேச அளவில் உயர்ந்து இருப்பதாகவும் முக்கிய அலுவல் பயணமாகவே பிரதமர் மோடி சென்று வருவதாகவும் மத்திய அரசு பதிலடி கொடுத்து வருகிறது.

English summary

