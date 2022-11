ஒரு நாளைக்கு எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் தெரியுமா? ஆய்வாளர்கள் கூறும் புது தகவல்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: மனிதன் நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துடன் வாழ நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக 2 லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என்பது மருத்துவர்களின் பொதுவான அறிவுறுத்தலாக உள்ளது. அதே வேளையில், இது தொடர்பாக புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. இதில், ஒருநாளைக்கு 2 லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என்ற பரிந்துரை அதிகப்படியானதாக இருக்கலாம் என்று ஆய்வு பரிந்துரைக்கிறது.

"நீரின்றி அமையாது உலகு" என்ற வள்ளுவர் வாக்கு உள்ளது.. உலகம் மட்டுமல்ல.. மனிதன் உயிர்வாழ்வதற்கும் நீர் இன்றியமையாது.

மனித உடலில் 60 சதவீதம் நீரால் ஆனதுதான். சாப்பிடாமல் கூட சில நாட்கள் உயிர்வாழ்ந்து விட முடியும். ஆனால், தண்ணீர் இன்றி வாழ முடியது.

English summary

The general advice of doctors is that a person should drink an average of 2 liters of water a day to live in good health. But, a new information has come out in this regard. Of this, the study suggests that the recommendation to drink 2 liters of water per day may be excessive.