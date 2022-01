ஓ இதுதான் காரணமா! டெல்டா முதல் ஓமிக்ரான் வரை.. உருமாறிய கொரோனா வகைகளுக்கு வித்தியாசமான அறிகுறிகள்!

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: ஆல்பா தொடங்கி இப்போது ஓமிக்ரான் வரை கடந்த 2 ஆண்டுகளில் கொரோனா வைரசின் அறிகுறிகள் பெரியளவில் மாறியுள்ளன. அதற்கான காரணங்களை ஆய்வாளர்கள் விளக்கியுள்ளனர்.

ஓமிக்ரான் கொரோனா தான் இப்போது உலகின் பெரும்பாலான நாடுகளில் தீவிர பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த காலங்களில் பரவிய கொரோனா வகைகளுடன் ஒப்பிடுகையில் பல வகைகளில் ஓமிக்ரான் வேறுபட்டது.

குறிப்பாக அறிகுறிகள், குணமடையும் வேகம், நோய் தீவிரம் மற்றும் பரவும் வேகம் ஆகியவற்றில் முந்தைய கொரோனா வகைகளில் இருந்து மாறுபட்டே உள்ளது.

No two COVID variants had the same nature and acted similarly: Reason behind Different symptoms of different COVID variants shows.