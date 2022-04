நீரவ் மோடிக்கு நெருக்கமான நபர் கைது... எகிப்தில் இருந்து மும்பை அழைத்து வந்த சிபிஐ அதிகாரிகள்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் ரூ.13,500 கோடி கடன் பெற்று மோசடி செய்த வைர வியாபாரி நீரவ் மோடியின் வலதுகையாக கருதப்படும் சுபாஷ் சங்கர் பராப் எகிப்தில் கைது செய்யப்பட்டார். இவரை சிபிஐ அதிகாரிகள் மும்பைக்கு அழைத்து வந்துள்ளனர்.

இந்தியாவின் பிரபல வைர வியாபாரி நீரவ் மோடி. குஜராத்தை சேர்ந்த இவர் வெளிநாடுகளில் இருந்து வைரம் இறக்குமதி செய்து பட்டைத்தீட்டி விற்பனை செய்து வந்தார்.

இவர் வங்கியில் வாங்கிய வாங்கிய கடனை திரும்ப செலுத்தவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதையடுத்து அவர் தனது குடும்பத்துடன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி வெளிநாடு சென்றார்.

English summary

The CBI has nabbed Nirav Modi's close aide Subhash Shankar in Cairo is the capital of Egypt and brought him back to Mumbai in connection with the PNB fraud case.