உண்மை கண்டறியும் சோதனை: வசமாக சிக்கும் அப்தாப்.. முக்கிய தடயங்கள் சிக்கியதாக போலீஸ் தகவல்

டெல்லி: ஷர்த்தா உடலை 35 துண்டுகளாக வெட்ட பயன்படுத்தப்பட்ட 5 கத்திகளையும் போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளனர். தடயவியல் சோதனைக்காக இந்த கத்திகள் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பட்டதாக டெல்லி போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நெஞ்சை உறைய வைக்கும் கொடூர கொலை வழக்கில் உண்மை கண்டறியும் சோதனை அப்தாப்பிடம் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பல முக்கிய கேள்விகளை அதிகாரிகள் எழுப்பியுள்ளனர்.

டெல்லியில் லிவிங் டு கெதர் முறையில் வாழ்ந்து விட்டு, திருமணம் செய்ய வற்புறுத்தியதால் தனது காதலியான ஷர்த்தாவை அப்தாப் அமீன் (வயது 28) என்ற இளைஞர் கொடூரமாக கொலை செய்தார்.

கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற இந்த கொடூர கொலை சம்பவம் சமீபத்தில் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது நாடு முழுவதும் பரபரப்பாக பேசப்படும் வழக்குகளில் ஒன்றாக மாறியது.

Police have also seized 5 knives used to cut Shardha's body into 35 pieces. The Delhi Police informed that the knives have been sent to the laboratory for forensic examination. Aftab is undergoing a fact-finding trial in the heart-chilling murder case. The authorities have raised many important questions in this.