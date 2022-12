மொத்த பணமும் ரிடர்ன்.. இலவச விமான டிக்கெட்! இந்திய பயணிகளுக்கு “குட் நியூஸ்”! வரும் சூப்பர் சட்டம்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: விமான பயணம் மேற்கொள்ளும் மக்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையிலும், விமான போக்குவரத்தை அதிகரிக்கும் விதமாகவும் விமான பணிகளுக்கான பல்வேறு விதிகளில் மாற்றம் கொண்டு வர முடிவு செய்து உள்ளது டிஜிசிஏ எனப்படும் இந்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம். கடைசி நேரத்தில் விமான வகுப்புகள் பயணிகளின் விருப்பம் இன்றி குறைப்பது, விமான சேவை ரத்து, தாமதமான விமான சேவைகளால் வாடிக்கையாளர்கள் பாதிக்கப்படுவது போன்றவற்றை தவிர்க்க இதுபோன்ற விதிகளை கொண்டு வருவதாக அறிவித்து உள்ளது டிஜிசிஏ.

பெருமளவில் சிவில் விமான போக்குவரத்தையும், ஏராளமான விமான நிலையங்களையும் கொண்டு இருக்கும் இந்தியாவில் சிவில் விமான போக்குவரத்தை முறைபடுத்தி வருகிறது சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம்.

இந்நிலையில் தற்போது இந்த சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் விமான டிக்கெட் புக்கிங் விதிகளில் பயணிகளின் வசதிக்கு ஏற்ப பல்வேறு புதிய மாற்றங்களை அமல்படுத்த இருக்கிறது.

English summary

Directorate General of Civil Aviation of India (DGCA) has decided to bring changes in various rules for air travel in order to encourage people to travel by air and to increase air traffic.