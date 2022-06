“திமுக அமைச்சர்கள் பீதியில இருக்காங்க.. ராமதாஸே மிரண்டுட்டாரே..” - வேலூர் இப்ராஹிம் பரபர பேட்டி!

Dindigul

oi-Vignesh Selvaraj

திண்டுக்கல் : ஊழல் பட்டியலில் யார் பெயர் வரப்போகிறதோ என தி.மு.க அமைச்சர்கள் அச்சத்தில் இருக்கின்றனர் என பா.ஜ.க சிறுபான்மையினர் அணி தேசிய செயலாளர் வேலுார் இப்ராஹிம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக அமைச்சர்கள் இருவரின் ஊழல் பட்டியலை வெளியிடுவோம் என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார். இது அரசியல் அரங்கில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அண்ணாமலை, ஊழல் பட்டியலை வெளியிடுவேன் எனச் சொன்னதால் தி.மு.க அமைச்சர்கள் மிரண்டு போய்க் கிடப்பதாக பாஜக நிர்வாகி வேலூர் இப்ராஹிம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

BJP leader Vellore Ibrahim has said that DMK ministers are worried about who will be on the corruption list.