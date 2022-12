"பொறுக்கிகள்" வார்த்தையை விட்ட நாஞ்சில் சம்பத்! உடனே திரண்டு மேடைக்கு வந்த பாஜகவினர்! கடும் ரகளை!

Erode

oi-Vignesh Selvaraj

ஈரோடு : ஈரோட்டில் நடைபெற்ற விவாத நிகழ்ச்சி ஒன்றில், திமுக பேச்சாளர் நாஞ்சில் சம்பத், பாஜகவினரை பொறுக்கி என்று குறிப்பிட்டதால், அங்கிருந்த பாஜகவினர் ஆத்திரமடைந்து, நாஞ்சில் சம்பத் பேச்சுக்கு கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர். இதையடுத்து தான் சொன்ன வார்த்தையை திரும்பப் பெற்றுக்கொண்டார் நாஞ்சில் சம்பத். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.

திராவிட இயக்க பேச்சாளரான நாஞ்சில் சம்பத், அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ், இந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத் ஆகியோர் பங்கேற்ற விவாத நிகழ்வில் நாஞ்சித் சம்பத் பேச்சின் போது குறிப்பிட்ட வார்த்தை பரபரப்பைக் கிளப்பியது.

அரங்கில் கூடியிருந்த பாஜக, இந்து மக்கள் கட்சி தொண்டர்கள், நாஞ்சில் சம்பத்தைக் கண்டித்து கோஷம் எழுப்பியதோடு, மேடையிலும் ஏறி ரகளை செய்தனர். இதையடுத்து போலீசார் வரவழைக்கப்பட்டனர்.

English summary

In a debate program held in Erode, DMK speaker Nanjil Sampath mentioned that BJP as Porukkis, and the BJP cadres there got angry and strongly opposed Nanjil Sampath's speech. Nanjil Sampath then took back his word.