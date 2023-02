காத்திருக்கும் இபிஎஸ்.. களத்தில் இறங்கிய ஓபிஎஸ் வேட்பாளர்.. அதிமுக என குறிப்பிட்டு வேட்பு மனு தாக்கல்

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவின் ஓ பன்னீர் செல்வம் அணி தரப்பில் செந்தில் முருகன் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

Erode

oi-Mani Singh S

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவின் இரு அணிகளும் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ள நிலையில், ஓ பன்னீர் செல்வம் அணி தரப்பில் செந்தில் முருகன் வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவின் இரு அணிகளும் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளன. எடப்பாடி பழனிசாமி அணி தரப்பில் தென்னரசுவும் ஓபிஎஸ் அணி தரப்பில் செந்தில் முருகன் என்பவரும் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டனர்.

இரு அணிகளும் போட்டியிடுவதாக அறிவித்ததால் இரட்டை இலை சின்னம் முடங்க வாய்ப்பு இருப்பதாகவே பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது. இதற்கிடையே, அதிமுகவில் இரு அணிகளையும் ஒன்று சேர்க்க பாஜக முனைப்பு காட்டுவது தெரியவந்துள்ளது.

English summary

While both teams of AIADMK have announced that they will contest in Erode East by-election, Senthil Murugan has filed nomination on behalf of O Panneer Selvam team.