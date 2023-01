எல்லாம் ஓவர்.. தேர்தல் ஆணைய கட்டுப்பாட்டில் ஈரோடு கிழக்கு! அமலுக்கு வந்த தேர்தல் நடத்தை விதிகள்!

Erode

oi-Rajkumar R

ஈரோடு : காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திருமகன் ஈவெரா காலமானதால் காலியாக இருந்த ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அங்கு தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளதோடு, அப்பகுதி தேர்தல் ஆணைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்துள்ளது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி உறுப்பினர் திருமகன் ஈவேரா திடீரென உயிரிழந்தார். இதனால் அந்த தொகுதிக்கு ஆறு மாதங்களில் இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டி இருந்தது.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பின்னர் நடக்கும் முதல் இடைட் தேர்தல் என்பதாலும், நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னதாக நடக்கும் தேர்தல் என்பதாலும் இந்த தேர்தல் மிகவும் ஆர்வத்துடன் எதிர் நோக்கப்பட்ட நிலையில், தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.

English summary

While by-elections have been announced for the Erode East assembly constituency, which was vacant due to the death of Congress legislator Thirumagan Evera, the electoral code of conduct has come into force there and the area has come under the control of the Election Commission.