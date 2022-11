மோடி திறந்த அடல் பாலம்.. “அலர்ட்” ஆன குஜராத் அரசு! கட்டுப்பாடு விதித்த மாநகராட்சி

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: குஜராத்தில் பழமையான மோர்பி தொங்கு பாலம் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 134 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், கடந்த ஆகஸ்டு மாதம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்த அடல் மேம்பாலத்தில் ஒருமணி நேரத்தில் ஆட்கள் நிற்பதற்கு கட்டுப்பாடு கொண்டு வரப்பட்டு உள்ளது.

குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் அமைந்துள்ள சபர்மதி ஆறு உலக புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தலமாக இருக்கிறது. வெளி மாநிலங்கள், வெளி நாடுகளில் இருந்து ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் இதனை காண வருகை தருகின்றனர்.

உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை அதிகளவில் ஈர்க்கும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை குஜராத் மாநில அரசும், மத்திய அரசும் மேற்கொண்டு வருகின்றன.

புத்தாண்டு வருதாம்! அவசரமாக திறக்கப்பட்ட மோர்பி பாலம்! 125 பேருக்கு பதில் 500 பேரை ஏற்றிய நிர்வாகம்

English summary

The Atal flyover, which was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi last August, has been restricted the crowd standing for one hour. After 134 people died in the collapse of the ancient Morbi suspension bridge in Gujarat.