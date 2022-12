குஜராத்தில் தாமரைகள் “குஷி”.. விட்டதை பிடிக்கும் பாஜக! கவிழும் காங்கிரஸ் - 2017 தேர்தலுடன் ஒப்பீடு

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: நடந்து முடிந்த குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக அதிக இடங்களில் வெற்றிபெறும் என்று தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் தெரிவிக்கும் நிலையில், கடந்த 2017 தேர்தல் முடிவுகளுடன் சற்று ஒப்பிட்டு அலசுவோம்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் பாஜக 27 ஆம் ஆண்டுகளாக ஆட்சிக்கட்டிலில் இருந்து வருகிறது.

அக்கட்சியின் கோட்டையாக பார்க்கப்படும் குஜராத் மாநிலத்தில் பூபேந்திர பட்டேல் தலைமையிலான குஜராத் அரசின் பதவிக்காலம் நிறைவடைந்ததை அடுத்து தேர்தலை நடத்த தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்தது.

English summary

As the exit polls suggest that the BJP will win more seats in the recently concluded Gujarat state assembly elections, let us compare and analyze the results of the last 2017 elections.