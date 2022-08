தண்டவாளத்துக்கு நடுவுல மின்கம்பம்.. இந்த காண்ட்ராக்டருக்கு நிச்சயம் சிலை வைக்கணும்!

India

oi-Jaya Chitra

போபால்: மத்தியப்பிரதேசத்தில் மின்கம்பத்தை நடுவில் வைத்து ரயில் தண்டவாளங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் ஆச்சர்யத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

"உலகத்துல இருக்கற அறிவாளிங்க பூரா நம்ம ஊர்ல தான் இருக்காங்க.." என சிங்கம்புலி ஒரு படத்தில் வேடிக்கையாகக் கூறுவார். ஆனால் அது காமெடியல்ல.. நிஜம்தான் என்பது போல அவ்வப்போது ஏதாவது ஒரு வேடிக்கையான சம்பவம் இணையத்தில் பேசுபொருளாகி விடுகிறது.

சமீபத்தில் தமிழகத்தில் சாலை போடப்பட்ட போது, அடி பம்புகள், வாகனங்கள் போன்றவற்றையும் அப்படியே வைத்து கான்கிரீட் போடப்பட்டது விமர்சனங்களில் சிக்கியது. தற்போது இவற்றை எல்லாம் தூக்கிச் சாப்பிடுவது போல், மத்தியப்பிரதேசத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளது.

English summary

A contractor reportedly erected an electric pole in between railway tracks in Madhya Pradesh's Sagar district. Reports have claimed that the pole stands between the tracks of Isarwar station in the Sagar district.