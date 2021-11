சபாஷ் ஷ்ரேயாஸ்.. சீறி அடங்கிய சுப்மன் கில்.. மிரட்டிய கைல் ஜேமிசன்.. சொதப்பிய ரஹானே!

India

கான்பூர்: இந்தியா-நியூசிலாந்து இடையேயான கான்பூர் டெஸ்டின் முதல் நாளில், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் மற்றும் சுப்மன் கில் அரை சதம் விளாசினர். ரஹானே வழக்கம்போல ஏமாற்றி விட்டார். நியூசிலாந்து பந்து வீச்சில், ஜேமிசன் இந்தியாவுக்கு அச்சமூட்டினார்.

காயத்தில் இருந்து மீண்டு திரும்பிய ஷுப்மான் கில், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் களமிறங்கி ஆரம்ப தயக்கத்திற்கு பிறகு தனது இயல்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

தனது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் நான்காவது அரைசதத்தை இன்று அவர் அடித்தார். தனது முதல் சதத்தை நோக்கிச் செல்லும் பாதையில், ஜேமிசனின் அழகான இன்ஸ்விங்கிங் பந்து அவரது ஸ்டம்பைப் பிடுங்கி எறிந்து விட்டது.

Ind vs Nz: On the first day of the Kanpur Test between India and New Zealand, Shreyas Iyer and Shubman Gill scored half-centuries. Ajinkya Rahane failed as usual. In the New Zealand innings, Kyle Jamieson was become threat for India.