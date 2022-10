26 வயசு.. வேலைக்கு போன ஐடி ஊழியர் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம்.. 10 பேர் சேர்ந்து.. கொடூர சம்பவம்

India

oi-Halley Karthik

ராஞ்சி: ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் 26 வயது பெண் சாஃப்வேர் இன்ஜினியர் ஒருவர் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சம்பவம் நடந்து சுமார் 40 மணி நேரம் ஆகியும் இதுவரை ஒருவர் கூட கைது செய்யப்படாததால் எதிர்க்கட்சிகள் கடும் விமர்சனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இது ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் தலைவர்களே வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

English summary

A 26-year-old female software engineer was gang-raped in the state of Jharkhand. The opposition parties have been criticizing the incident as no one has been arrested since the incident took place about 40 hours ago. While this has caused a huge crisis for the ruling Congress party, the Congress leaders themselves have insisted on ensuring the safety of women.