ரொம்ப உழைக்கிறாய்.. கொஞ்சம் ஓய்வு எடு தம்பி.. பாசத்தோடு பிரதமர் மோடியிடம் கூறிய அண்ணன்.. கண்ணீர்

India

oi-Nantha Kumar R

காந்தி நகர்: குஜராத்தில் நேற்று நடந்த 2ம் கட்ட தேர்தலில் பிரதமர் மோடி ஓட்டளித்துவிட்டு தனது அண்ணண் சோமாபாய் மோடியை சந்தித்தார். அப்போது பிரதமர் மோடியிடம் அவருடைய அண்ணன் சோமாபாய் மோடி கூறியது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள 182 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு 2 கட்டங்களாக தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. முதற்கட்டமாக டிசம்பர் 1ம் தேதி 89 தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடந்தது. 2வது கட்டமாக நேற்று 93 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடந்து முடிந்தது.

இந்த 2 கட்ட தேர்தல்களிலும் பதிவாகி உள்ள ஓட்டுக்கள் டிசம்பர் 8 ம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. குஜராத்தில் அடுத்த ஆட்சியை எந்த கட்சி அமைக்க உள்ளது என்ற விபரம் அப்போது தெரியவரும்.

English summary

Prime Minister Modi met his brother Sombai Modi after voting in the 2nd phase of elections in Gujarat yesterday. What his brother Sombai Modi said to Prime Minister Modi at that time is moving.