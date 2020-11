கல்யாண கர்நாடகா தனி மாநிலம் கோரி போராட்டம் நடத்தியவர்கள் கைது

India

oi-Mathivanan Maran

கலபுர்கி: கல்யாண கர்நாடகா பகுதிகளை ஒருங்கிணைத்து தனி மாநிலம் அமைக்க வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்தியவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

கர்நாடகா தனி மாநில உருவாக்கப்பட்ட தினத்தை அம்மாநில அரசு இன்று கொண்டாடியது. பிரதமர் மோடியும் கர்நாடகா உருவான தினத்துக்கு கன்னட மொழியிலும் ஆங்கிலத்திலும் வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தார்.

அதேநேரத்தில் ஹைதராபாத் கர்நாடகா அதாவது தற்போது கல்யாண கர்நாடகா பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் தங்களுக்கு தனி மாநிலம் கோரி போராட்டம் நடத்தினர். ratyeka Kalyana Karnataka Horata Samithi என்ற அமைப்பின் சார்பில் இந்த போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.

Karnataka: Pratyeka Kalyana Karnataka Horata Samithi members detained by police, while they were protesting in Kalaburagi demanding a separate state of Kalyana Karnataka.



They allege that districts of Kalaburagi, Yadgir, Bidar, Koppal, Bellari & Raichur are under-developed. pic.twitter.com/3x2Qp6zIkC