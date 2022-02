ஒரே நேரத்தில் 3 முக்கிய செயற்கைகோள்கள்.. நாளை விண்ணில் ஏவும் இஸ்ரோ.. என்ன சிறப்பு?

India

oi-Nantha Kumar R

ஸ்ரீஹரிகோட்டா: இஸ்ரோ நாளை (பிப்.,14) காலை 5.59 மணிக்கு பிஎஸ்எல்பி சி 52 எனும் ராக்கெட் மூலம் இஓஎஸ் 04 உள்பட 3 செயற்கைகோள்களை விண்ணில் செலுத்த உள்ளது. இதை பொதுமக்கள் பார்த்து ரசிக்க இஸ்ரோ ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் (இஸ்ரோ) சார்பில் பூமியை கண்காணிக்கும் வகையில் புதிதாக செயற்கைகோள்கள் ஏவ திட்டமிடப்பட்டது.

மீண்டும் அட்டூழியம்- தமிழக மீனவர்கள் 12 பேரை கைது செய்தது இலங்கை கடற்படை; 3 படகுகள் சிறைபிடிப்பு

இதற்காக EOS 04 (இஓஎஸ் 04) என்ற செயற்கைக்கோள் 1,780 கிலோ எடையுடன் வடிவமைக்கப்பட்டது. இந்த செயற்கைகோளுடன் 2 சிறு செயற்கைகோள்களும் நாளை விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது.

English summary

ISRO is scheduled to launch three satellites tomorrow(Feb 14) at 5.59 am, in the space vechile PSLv C52 rocket. ISRO arranged for the live its youtube channal