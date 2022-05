மீண்டும் வருகிறது தனிமைப்படுத்தும் விதி! முதல் நாடாக அறிவித்த பெல்ஜியம்.. காரணம் மங்கி பாக்ஸ்

International

பிரஸ்ஸல்ஸ்: உலகெங்கும் மங்கிபாக்ஸ் பரவ தொடங்கி உள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக பெல்ஜியம் அரசு முக்கிய உத்தரவு ஒன்றைப் பிறப்பித்துள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பில் இருந்து உலக நாடுகள் இப்போதுதான் மெல்ல மீண்டு வருகிறது. வேக்சின் பணிகள் காரணமாக உலக மக்கள் மெல்ல இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பி வருகின்றனர்.

இந்தச் சூழலில் உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தும் வகையில் மங்கி பாக்ஸ் எனப்படும் ஒரு வித வைரஸ் பாதிப்பு வேகமாகப் பரவ தொடங்கி உள்ளது. இது ஆய்வாளர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

மங்கிபாக்ஸ் பரவ பாலியல் உறவு முக்கிய காரணமாம்... எச்சரிக்கும் ஆய்வு...கவனம் மக்களே!

English summary

Belgium First Country To Make Monkeypox Quarantine Compulsory Belgium has become the first country to make a 21-day quarantine compulsory for monkeypox patients: (12 நாடுகளில் பரவியுள்ள மங்கி பாக்ஸ் தனிமைப்படுத்தும் விதியை அறிவித்த பெல்ஜியம்) All things to know about Monkey pox which spread in 12 countires.