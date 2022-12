இரட்டிப்பு ஆபத்து.. சீனாவின் ஜெஜியாங் நகரில் கொரோனா ஒருநாள் பாதிப்பு மட்டும் இவ்வளவா?.. யப்பா

International

oi-Nantha Kumar R

பெய்ஜிங்: ஓமிக்ரான் பிஎப் 7 உருமாறிய கொரோனா வைரஸால் சீனா சிக்கலை சந்தித்து வருகிறது. இந்நிலையில் தான் சீனாவின் முக்கிய தொழில்துறை நகரமாக அறியப்படும் ஜெஜியாங் ஆபத்தில் சிக்கி உள்ளது. தற்போது தினசரி பாதிப்பு என்பது 10 லட்சமாக இருக்கும் நிலையில் இன்னும் சில நாட்களில் பாதிப்பு இரட்டிப்பாக வாய்ப்புள்ளது என கூறப்பட்டுள்ளதால் அந்த நகர மக்கள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

சீனாவில் 2019 இறுதியில் கொரோனா வைரஸ் பரவ தொடங்கியது. கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக வளர்ந்த, வளரும் நாடுகள் என அனைத்து மக்களையும் இந்த கொரோனா வைரஸ் முடக்கியது. உலகம் முழுவதும் பலகோடி பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டனர். மேலும் மக்கள் கொத்து கொத்தாக இறந்தனர்.

இதையடுத்து தடுப்பூசிகள் கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டு மக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டது. இயல்பாக மக்களுக்கு இருந்த எதிர்ப்பு சக்தி, கொரோனா தடுப்பூசி கொடுத்த எதிர்ப்பு திறன் உள்ளிட்டவற்றால் கொரோனா பாதிப்பு என்பது படிப்படியாக குறைந்தது.



