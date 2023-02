சிரியாவிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய துருக்கி நிலநடுக்கம்! 80 பேர் சடலமாக மீட்பு.. கதறும் மக்கள்!

துருக்கியில் ரிக்டர் அளிவல் 7.8 என உருவான நிலநடுக்கம், சிரியா, லெபனான், சைப்ரஸ் மற்றும் எகிப்து வரையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

International

oi-Halley Karthik

டமாஸ்கஸ்: துருக்கியில் இன்று அதிகாலை சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட நிலையில், அதன் தாக்கம் அருகில் இருந்த சிரியாவிலும் உணரப்பட்டுள்ளது. இந்நிலநடுக்கம் காரணமாக சிரியாவில் சுமார் 80 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

துருக்கியில் கடந்த சில நாட்களாக லேசான அளவில் நிலநடுக்கம் பதிவாகி வந்திருந்தது. கடந்த வாரம் துருக்கி எல்லையில் சுமார் 9.5 கி.மீ ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டது. இதனால் 120க்கும் அதிகமானோர் காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டனர். ஆனால் உயிரிழப்பு ஏதும் நிகழவில்லை. இந்நிலையில், இன்று அதிகாலை உள்ளூர் நேரப்படி சுமார் 3.30 மணியளவில் நூர்தாகி அருகே 9 கி.மீ ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.

ரிக்டர் அளவில் 7.8 அளவில் பதிவான இந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக 42 பேர் உயிரிழந்ததாக சொல்லப்பட்டது. ஆனால் மீட்பு பணிகள் தீவிரமடைந்த நிலையில் இந்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. காலை 10 மணி நிலவரப்படி சுமார் 100 பேர் வரை உயிரிழந்துள்ளதாக மீட்ப்பு படையினர் கூறியுள்ளனர். ஆனால் இந்த உயிரிழப்பு குறித்து அந்நாட்டு அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை.

பலி எண்ணிக்கை 1000ஐ தாண்டலாம்.. அமெரிக்கா எச்சரிக்கை.. துருக்கி நிலநடுக்கம்.. ஷாக் புகைப்படங்கள்

English summary

While a powerful earthquake struck Turkey early today, its impact was also felt in neighboring Syria. About 42 people have died in Syria due to this earthquake.