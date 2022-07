சர்ரென சரிந்தது.. 9.70 லட்சம் சந்தாதாரர்களை இழந்த நெட்பிளிக்ஸ்.. என்ன நடந்தது? அடுத்த பிளான் என்ன?

International

oi-Karthi Ramu

நியூயார்க்: பிரபல ஓடிடி தளமான நெட்பிளிக்ஸ் இரண்டாவது காலாண்டில் அதிக அளவு வாடிக்கையாளர்களை இழந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் முதலீட்டாளர்களுக்கு தொடர்ந்து லாபம் கிடைக்கும் என்றும் நெட்பிளிக்ஸ் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு தொழிற்போட்டிதான் காரணம் என்று நிறுவனம் விளக்கமளித்துள்ளது.

எதிர்பாராத அளவில் நடப்பு ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் மட்டும் 9,70,000 வாடிக்கையாளர்களை நிறுவனம் இழந்துள்ளது. உலகம் முழுவதும் நெட்பிளிக்ஸ்க்கு சுமார் 221 மில்லியன் வாடிக்கையாளர்கள் இருக்கிறார்கள்.

இது குறித்து நிறுவனத்தின் இணைத் தலைவரும் நிறுவனருமான ரீட் ஹேஸ்டிங்ஸ் கூறுகையில், "உண்மையில் நாங்கள் ஒரு மில்லியன் வாடிக்கையாளர்களை இழந்துள்ளோம்" என்றுள்ளார்.

சென்னை கிண்டி மேம்பாலத்தில் ஒரே பரபரப்பு..அரை நிர்வாண கோலத்தில் கத்தியுடன் கலாட்டா செய்த நபர்

English summary

Popular OTT platform Netflix has reported a massive loss of customers in the second quarter. But Netflix is ​​confident investors will continue to be profitable. The company has explained that the reason for this is industrial competition.