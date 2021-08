அனைவருக்கும் பொதுமன்னிப்பு- பெண்களுக்கு உரிமை- நாடுகளுடன் பகைமை இல்லை- தாலிபான்கள் திடீர் அறிவிப்பு

International

oi-Mathivanan Maran

காபூல்: அன்னிய படைகளுடன் தங்களை எதிர்த்து போரிட்ட அனைவருக்கும் பொதுமன்னிப்பு வழங்குகிறோம்; பெண்களுக்கும் உரிமைகள் வழங்கப்படும்; உலக நாடுகளுடன் பகைமையை விரும்பவில்லை என திடீரென தாலிபான்கள் அறிவித்து உள்ளது பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானை 20 ஆண்டுகால யுத்தத்துக்குப் பின்னர் தாலிபான்கள் கைப்பற்றி உள்ளனர். அமெரிக்கா தலைமையிலான நேட்டோ படைகள் வெளியேறின. இதனையடுத்து தாலிபான்களுடன் ஆப்கான் படைகள் போரிடவில்லை.

இதனால் ஆப்கானிஸ்தான் முழுவதுமே 2 வாரங்களுக்குள் தாலிபான்கள் வசமாகிவிட்டது. தலைநகர் காபூல் இப்போது தாலிபான்கள் பிடியில் உள்ளது. ஆப்கான் முன்னாள் அதிபர் அஷ்ரப் கனி நாட்டைவிட்டு தப்பி ஓடி ஓமனில் தஞ்சமடைந்துள்ளார்.

English summary

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid said they do not have enmity toward anyone and they have pardoned everyone.