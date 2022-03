இன்றாவது முடிவு கிடைக்குமா, போர் நிறுத்தப்படுமா? - மீண்டும் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயாரான உக்ரைன் ரஷ்யா

International

கீவ்: உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையே நடந்த முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் எந்த முடிவும் எட்டப்படாததால், இன்று மீண்டும் இரு நாட்டு பிரதிநிதிகளும் அமைதி பேச்சு வார்த்தையில் ஈடுபட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகிவருகின்றன.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. ரஷ்யா அணு ஆயுதப்போருக்கு தயாராகிவருகிறது என்ற சூழலில், உக்ரைன் மற்றும் ரஷ்யா மீண்டும் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயாராகி இருக்கின்றன.

இந்நிலையில், உக்ரைன் அதிபர் தங்களை ஐரோப்பாவுடன் இணைத்துகொள்ள சொல்லி விண்ணப்பித்திருந்தார். அதன் மீதான ஓட்டெடுப்பை நடத்தியது ஐரோப்பா.

English summary

As no agreement has been reached in the initial talks between Ukraine and Russia, it is reported that the representatives of the two countries will resume peace talks today.