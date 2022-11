மலேசியா பிரதமராகும் அன்வர் இப்ராஹிம்.. யார் இவர்? கூட்டணி ஆட்சிக்கு திட்டம் வகுத்து கொடுத்த மன்னர்

Kuala Lumpur

oi-Nantha Kumar R

கேலாலம்பூர்: மலேசியாவில் நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் கூட்டணி ஆட்சி அமைய உள்ளது. இதன்மூலம் நீண்டகாலம் எதிர்க்கட்சி தலைவராக செயல்பட்டு வந்த அன்வர் இப்ராஹிமை புதிய பிரதமராக மன்னர் அல்சுல்தான் நியமனம் செய்துள்ளார்.

மலேசியாவில் சில ஆண்டுகளாக கடும் அரசியல் குழப்பம் ஏற்பட்டு வந்தது. இதனால் அங்கு நிலையான ஆட்சி என்பது கேள்விக்குறியானது.

இந்த குழப்பமான அரசியல் சூழலால் கடந்த 2018 முதல் 3 பிரதமர்களை மலேசியா பார்த்தது. இந்நிலையில் தான் நிலையான ஆட்சியை தேர்வு செய்யும் வகையில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது.

In the parliamentary elections held in Malaysia, a coalition government is in place with no party getting a majority. With this, King Al-Sultan has appointed Anwar Ibrahim, who has been working as the leader of the opposition for a long time, as the new Prime Minister.