32 ஆண்டுக்கு முன்பே வடிவமைப்பு.. பிரிட்டன் மகாராணி எலிசபெத்தின் சவப்பெட்டியின் ரகசியம்.. முழுவிபரம்

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: மறைந்த பிரிட்டன் மகாராணி 2ம் எலிசபெத்தின் உடலுக்கு நாளை இறுதிச்சடங்குகள் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் தான் அவரது உடல் வைக்கப்பட்டுள்ள சவப்பெட்டி 32 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

உலகில் உள்ள சில நாடுகளில் மட்டுமே இன்னும் மன்னர், மகாராணி பாரம்பரியம் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. அதில் முதன்மையானதாக ஐரோப்பிய கண்டம் உள்ளது. இங்கு தொன்றுதொட்டு அரச குடும்பத்தினருக்கு முதல் மரியாதை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில் தான் பிரிட்டனின் மகாராணியாக 2ம் எலிசபெத் இருந்து வந்தார். இவர் 1952ம் ஆண்டில் தனது 21வயது வயதில் அரியனை ஏறிய நிலையில் 70 ஆண்டு காலமாக பிரிட்டன் மகாராணியாக செயல்பட்டு வந்தார்.

மகாராணி மறைவு.. கையில் பேனாவுடன் சுற்றும் பிரிட்டன் மன்னர் 3ம் சார்லஸ்.. பின்னணியில் முக்கிய காரணம்

English summary

The funeral of the late British Queen Elizabeth II will be held tomorrow. In this case, the information has come out that the coffin in which his body is kept was designed 32 years ago.