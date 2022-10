75 ஆயிரம் பேருக்கு வேலை நியமன ஆணை வழங்கிய மோடி.. கொரோனாவால் பொருளாதாரத்தில் தாக்கம் என பேச்சு

Lucknow

லக்னோ: நாட்டில் 75 ஆயிரம் இளைஞர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, 100 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பெருந்தொற்றின் காரணமாக (covid) ஏற்பட்ட விளைவுகளை 100 நாட்களில் தீர்த்து விட முடியாது என்று பேசினார்.

மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகள் மற்றும் பொத்துறை நிறுவனங்களில் அடுத்த 18 மாதங்களுக்குள் 10 லட்சம் வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி கடந்த ஜூன் மாதம் உத்தரவிட்டு இருந்தார்.

அதன் முதல் கட்டமாக இன்று 75 ஆயிரம் பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை பிரதமர் மோடி வழங்கினார்.

Prime Minister Narendra Modi, who has given employment to 75 thousand youth in the country, said that the consequences of a pandemic that took place in 100 years cannot be resolved in 100 days.