“அற்புதம்”.. 2024 ராமநவமி! அயோத்தி ராமர் கோயில் சிலை தலையில் சூரிய கதிர்கள் விழும்! சிபிஐஆர் தகவல்

லக்னோ: அயோத்தியில் பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட இடத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் ராமர் கோயிலில் உள்ள ராமர் சிலையின் தலையில் வரும் 2024 ஆம் ஆண்டு ராம நவமியின்போது சூரிய கதிர்கள் விழும் என மத்திய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெரிவித்து உள்ளது.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் முகலாய பேரரசர் பாபரால் கட்டப்பட்ட பாபர் மசூதி நிலத்தை ராம ஜென்ம பூமி என்று கூறி இந்துத்துவா அமைப்பினர் உரிமை கோரி வந்தனர்.

கடந்த 1992 ஆம் ஆண்டு பாபர் மசூதி இந்துத்துவா அமைப்பினரால் தகர்க்கப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அதன் தொடர்ச்சியாக பாபர் மசூதி நில வழக்கின் விசாரணை நீதிமன்றங்களில் நடைபெற்று வந்தது.

