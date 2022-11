ஒரே தட்டில் ஓபிஎஸ் ஈபிஎஸ்? பாஜகவின் நோக்கம் இதுவா? தடாலடியாக மறுத்த எடப்பாடி டீம்! செல்லாத நோட்டு!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : மதுரை விமான நிலையத்தில் ஓபிஎஸ் மற்றும் ஈபிஎஸ் இருவரும் சமமாக ட்ரீட் செய்யப்பட்டதை எடப்பாடி பழனிசாமி ரசிக்கவில்லை எனத் தெரிகிறது. அதனை அவரது ஆதரவாளர்கள் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.

பிரதமர் மோடியை சந்திக்க ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் இருவரும் நேரம் கேட்டிருந்தும், தனியாகச் சந்திக்க நேரம் ஒதுக்காமல் வரவேற்பதற்கு மட்டும் தலா 5 பேரை அழைத்து வர அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது.

பிரதமர் மோடியை வரவேற்க ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரும் அருகருகே நின்ற புகைப்படம் வெளியானதால், ஓபிஎஸ்ஸின் இணைப்பு முயற்சிக்கு சாதகமாகவே பாஜக தலைமை சிக்னல் காட்டுவதாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் அரசியல் நோக்கர்கள் தெரிவித்தனர்.

இந்தத் தகவலால் எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக அப்செட் ஆகியுள்ளார். ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் இருவரும் சமமாக நடத்தப்படவில்லை என்றும், எடப்பாடியையே பிரதமர் மதித்தார் என்றும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை பழையபடி இணைத்துக் கொள்ளும் பேச்சுக்கே இடமில்லை என ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் கருத்துகளை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.

நாங்க அப்பாயின்ட்மென்ட்டே கேட்கல.. எடப்பாடி துரோகின்னு அமித்ஷாவுக்கே தெரியும்.. புகழேந்தி காட்டம்!

English summary

It seems that Edappadi Palaniswami was not happy that both OPS and EPS were treated equally by BJP at Madurai airport. Edappadi Palaniswami supporters continue to express it. EPS faction expressing their opinion that there is no chance of joining O.Panneerselvam.