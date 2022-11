சுவாதியை சந்தித்த கோகுல்ராஜ் கொலை..பிறழ் சாட்சியத்திற்கான காரணத்தை கூற வேண்டும்.. நீதிபதிகள் சாடல்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: சுவாதியை சந்தித்ததாலேயே கோகுல்ராஜ் கொல்லப்பட்டார் என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை நீதிபதிகள் கூறியுள்ளனர்.. சத்தியப் பிரமாணம் செய்த பின் தவறான தகவலை அளிப்பவர் எளிதாக கடந்து சென்று விட முடியாது என்றும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர். பிறழ் சாட்சியான சுவாதி அதற்கான காரணத்தையாவது குறிப்பிட்டு இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்த நீதிபதிகள் இரண்டு வாரங்களில் சுவாதியை ஆஜர்படுத்த உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

நாமக்கல் மாவட்டம், ஓமலூரை சேர்ந்த பொறியியல் மாணவர் கோகுல்ராஜ். வேறு சமூகத்தை சேர்ந்த சுவாதி என்ற பெண்ணை காதலித்தார். கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவிலுக்கு சென்றிருந்தார் கோகுல்ராஜ். அவருடன் அவரது தோழியும் சென்றிருந்தார். அப்போது சிலர் அந்த பெண்ணை விரட்டி விட்டு கோகுல்ராஜை கடத்தி சென்றனர்.

உறவினர்களும் பெற்றோர்களும் கோகுல்ராஜை தேடிய நிலையில், கிழக்கு தொட்டிப்பாளையம் ரயில்பாதை அருகே கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார். கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் தீரன் சின்னமலை பேரவை தலைவர் யுவராஜ் உள்பட 10 பேருக்கு மதுரை மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை வழங்கியது.

கோகுல்ராஜ் கொலை.. அது நான் இல்லை..பிறழ் சாட்சியம் சொன்ன சுவாதி மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு

English summary

Madurai High Court Judges have said that Gokulraj was killed because he met Swathi. The High Court Judges have also said that a person who gives false information after swearing an oath cannot get away easily. The judges said that the perjury witness Swathi should have mentioned the reason for it and ordered to produce Swathi in two weeks.