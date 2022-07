தெற்கே இருந்தவர் திராவிடர்; வடக்கே இருந்தவர் ஆரியர்.. ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பரபரப்பு பேச்சு!

Madurai

மதுரை: அண்மையில் திராவிடர்கள் யார் என்பது குறித்து முரசொலியும், திமுக எம்.பி. டி.ஆர்.பாலுவும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு பாடம் எடுத்திருந்த நிலையில், ஆங்கிலேயர்கள் தெற்கே இருந்தவர் திராவிடர் என்றும், வடக்கே இருந்தவர் ஆரியர் என்றும் பிரித்ததாக தமிழக ஆளுநர் பேசியுள்ளார்.

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தின் 54-வது பட்டமளிப்பு விழா தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகனை பங்கேற்றார். முன்னதாக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மதுரை காமராஜர் பல்கலைக் கழக வெளிப்புறத்தில் கறுப்புக்கொடியுடன் தமமுக மற்றும் சம நீதி அமைப்பு சார்பாக சுமார் 50க்கும் மேற்பட்டோர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, பட்டம் பெற்ற மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துகள். உங்களுக்கும் குடும்பத்துக்கும் மகிழ்ச்சியான நாளாக அமைகிறது. நீங்கள் பெற்ற இந்த பட்டம் கடுமையான உறுதியால் கிடைக்க பெற்றுள்ளது. எதிர்காலம் சிறப்பாக அமைய மனமார வாழ்த்துகள்.

மதுரை வந்த ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு எதிர்ப்பு.. கறுப்பு கொடி போராட்டம்.. 17 பேர் கைது

The 54th convocation ceremony of Madurai Kamarasar University was presided over by the Governor of Tamil Nadu RN Ravi. Union Minister of State L.Murugan participated in this program. Earlier, Governor R.N. More than 50 people on behalf of the DAM and Sama Justice organized a protest protest outside the Madurai Kamaraj University with a black flag against Ravi's visit.