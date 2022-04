மதுரை சித்திரை திருவிழா.. அழகரின் ரூட்டை டிராக் செய்ய புதிய செயலி.. என்ன பயன்கள்?

Madurai

oi-Vishnupriya R

மதுரை: மதுரை சித்திரை திருவிழாவில் கள்ளழகர் இருப்பிடத்தை அறிய டிராக் அழகர் செயலியை பயன்படுத்துவது எப்படி என்பதை மாவட்ட போலீஸ் எஸ்பி பாஸ்கரன் விளக்கமளித்துள்ளார்.

மதுரை சித்திரை திருவிழாவில் அழகர்கோவிலில் இருந்து கள்ளழகர் மதுரை நகருக்குள் வந்துவிட்டு திரும்பி செல்லும் வரை பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாகவே காணப்படும். எனவே கள்ளழகர் எந்த இடத்தில் இருக்கிறார் என்பதை பக்தர்கள் அறிந்து கொண்டால் இங்கு அங்கு என வீண் அலைச்சல் இல்லாமல் அவர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய ஏதுவாக இருக்கும் என காவல் துறை திட்டமிட்டது.

அதன்படி டிராக் அழகர் என்ற செயலியை பயன்படுத்துவது எப்படி என்பது குறித்து மதுரை மாவட்ட எஸ்பி பாஸ்கரன் விளக்கம் அளித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில் மதுரை மாவட்ட மக்களின் பாதுகாப்பு வசதிக்காக மதுரை காவலன் என்ற செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நடைமுறையில் உள்ளது.

English summary

Track Alagar app to be used to know whereabouts of Kallazhagar who is coming for Madurai chithirai festival.