மதுரை விமான நிலையத்தில் என்ன நடந்தது தெரியுமா? மீண்டும் இன்ஸ்டாவில் பதிவு..விளக்கமளித்த சித்தார்த்

Madurai

oi-Mani Singh S

மதுரை: மதுரை விமான நிலையத்தில் சி.ஐ.எஸ்.எப் அதிகாரிகள் இந்தியில் பேசி கடுமையாக நடந்து கொண்டதாக இன்ஸ்டாவில் நடிகர் சித்தார்த் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்த நிலையில், அங்கு நடந்த சம்பவம் இதுதான் என நடிகர் சித்தார்த் இன்று மீண்டும் இன்ஸ்டாவில் போஸ்ட் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

மதுரை விமான நிலையத்தில் சி.ஐ.எஸ்.எப் அதிகாரிகள் இந்தியில் பேசி கடுமையாக நடந்து கொண்டதாக நடிகர் சித்தார்த் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுக்கள் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பி விட்டு இருக்கிறது.

சித்தார்த்திற்கு எதிராகவும் ஆதரவாகவும் சமூக வலைத்தளங்களில் கருத்துக்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், இது தொடரபாக தனது தர்ப்பு விளக்கத்தை மீண்டும் அளித்து இருக்கிறார் சித்தார்த். சித்தார்த் தனது இண்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இன்று வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-

மொழி பிரச்சினையை தூண்டுகிறார்.. சித்தார்த் மீது மதுரை காவல் ஆணையரிடம் இந்து மக்கள் கட்சி புகார்

English summary

While actor Siddharth made allegations on Insta that CISF officers spoke in Hindi and behaved harshly at Madurai airport, actor Siddharth again published a post on Insta today saying that this is what happened there.