ரிஷப் பண்டிற்கு மட்டும் இல்லை..கொரோனா காலத்தில் பெரிதும் உதவிய பேருந்து ஓட்டுநர்..வெளியான புது தகவல்

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: சாலை விபத்தில் சிக்கிய ரிஷப் பண்ட்டிற்கு தக்க நேரத்தில் உதவி செய்த அரசுப்பேருந்து ஓட்டுநர் சுஷில் குமார், ஏற்கனவே கொரோனா காலத்தில் புலம் பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு பெரிதும் உதவி செய்ததாக புது தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. ஆபத்தில் சுஷில் குமார் உதவும் மனப்பான்மை கொண்டவர் என அப்பகுதி மக்கள் பாரட்டி பேசி வருகின்றனர்.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரிஷப் பண்ட் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை கார் விபத்தில் சிக்கினார். டெல்லியில் இருந்து தனது சொந்த ஊரான உத்தரகாண்ட் மாநிலம் ஹரித்துவார் மாவட்டத்தில் உள்ள ரூர்க்கிக்கு தனது சொகுசு காரில் ரிஷப் பண்ட் சென்றுள்ளார்.

அதிகாலை 5.30 மணியளவில் ரிஷப் பண்டின் கார் சீறிப்பாய்ந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது சாலையின் நடுவே இருந்த டிவைடரில் கார் மோதியது. மோதிய வேகத்தில் கார் தீ பிடித்து எரிந்தது.

English summary

New information has come out that the government bus driver Sushil Kumar, who helped Rishabh Pant who was involved in a road accident at the right time, has already helped the rural workers a lot during the Corona period. The people of the area are praising Sushil Kumar as having a helping spirit in times of danger.