இதற்கெல்லாம் நான் தலைவணங்க மாட்டேன்; கைதுக்கு பின்னர் சஞ்சய் ராவத் கர்ஜனை

Mumbai

oi-Halley Karthik

மும்பை; நில மோசடி வழக்கில் அமலாக்கத்துறையினர் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள சிவசேனா கட்சி எம்.பி சஞ்சய் ராவத்தின் வீடு மற்றும் அவர் தொடர்புடைய இடங்களில் தொடர் சோதனையை மேற்கொண்டது. இந்நிலையில் அவர் விசாரணைக்காக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளால் பிணையில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில், "நான் தலைவணங்க மாட்டேன். கட்சியிலிருந்து விலகவும் மாட்டேன்" என்று கூறியுள்ளார்.

தொடர் சோதனையில் முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்ட நிலையில், அவரது இல்லத்திற்கு ஏராளமான அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் குவிந்துள்ளனர். அசம்பாவிதம் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க காவல்துறையினர் அதிக அளவில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

நில மோசடி வழக்கு: சிவசேனா மூத்த தலைவர் சஞ்சய் ராவத் அமலாக்கத்துறையால் அதிரடி கைது

English summary

The Enforcement Directorate wants to question Shiv Sena MP Sanjay Raut, 60, in connection with the re-development of a chawl in Mumbai and related transactions involving his wife and close associates