காய்கறியில் தான் சத்து இருக்கு! ஆரம்பப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு அட்வைஸ் செய்த திமுக எம்.பி.!

நாமக்கல்: காலை உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் கிச்சடியில் கேரட், பீன்ஸ் உள்ளிட்ட காய்கறிகளை மாணவர்கள் ஒதுக்கி வைத்ததை கண்ட திமுக எம்.பி.ராஜேஷ்குமார், அவற்றில் தான் சத்து இருப்பதாகவும், காய்கறிகளை அவசியம் சாப்பிட வேண்டும் எனவும் அறிவுரை வழங்கினார்.

மேலும், மாணவர்களோடு மாணவராக தானும் ஒரு தட்டில் கிச்சடியும், உப்புமாவும் வாங்கி அதன் தரத்தையும் சுவையையும் ருசித்துப் பார்த்தார்.

ராஜேஷ்குமார் எம்.பி.யுடன் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் சுற்றுலா துறை அமைச்சர் மதிவேந்தன் ஆகியோரும் மாணவர்களுடன் ஒன்றாக அமர்ந்து காலை உணவு சாப்பிட்டனர்.

DMK MP Rajeshkumar saw that the students kept aside vegetables such as carrots and beans in the khichdi provided under the breakfast scheme, and advised them that they contain nutrients and that vegetables must be eaten.