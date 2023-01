50 ஆண்டுகளுக்கு பின் நடக்கும் அதிசயம்.. பூமியை நெருங்கும் பச்சை வால் நட்சத்திரம்.. ரொம்ப முக்கியம்!

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: 50 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை சூரியனை நெருங்கி வரும் வால்நட்சத்திரம் ஒன்று வரும் பிப்ரவரி 1ம் தேதி பூமியை கடக்க உள்ளதாக நாசா தெரிவித்திருக்கிறது.

பொதுவாக வால் நட்சத்திரங்கள் சூரிய குடும்பத்திற்கு வெளியே உள்ள ஊர்ட் மேகக்கூட்டங்களுக்கு நடுவே உருவாகிறது. அங்கிருந்து புறப்பட்டு சூரியனை நோக்கி பயணிக்கிறது. ஒவ்வொரு வால்நட்சத்திரமும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை சூரியனை சுற்றி வரும். சில நட்சத்திரங்கள் சூரியனை நெருங்கும்போது அதன் வெப்பத்தால் முற்றிலுமாக கரைந்து சூரியனோடு ஒன்றிணைந்துவிடும். சில நட்சத்திரங்கள் சூரியனை சுற்றிவிட்டு மீண்டும் ஊர்ட் மேகக்கூட்டங்களுக்கு சென்றுவிடும்.

பூமியை பொறுத்த அளவில் ஹேலி வால்நட்சத்திரம்தான் மிகவும் பிரபலமானதாகும். இந்த நட்சத்திரம் ஒவ்வொரு 75-79 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பூமியை சுற்றி வரும். இந்த நட்சத்திரம் தெளிவாக தெரியும். அதேபோல தற்போது மற்றொரு வால்நட்சத்திரத்தை நாசா விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த வால்நட்சத்திரம் ஹேலி வால் நட்சத்திரத்தை போல் அல்லாமல் 50 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பூமியை நெருங்கி வரும்.

English summary

A comet that comes close to the Sun every 50,000 years will pass Earth on February 1, NASA has announced. People in the Southern Hemisphere and Northern Hemisphere will see this comet in late January and early February. This comet can be seen in the evening sky around the pole star called Polaris.