"பொருளாதார வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்துவோம்".. ஐஎம்ஃஎப் அறிக்கை பற்றி.. நிதியமைச்சர் நிர்மலா தகவல்!

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான நடவடிக்கைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார்.

நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி 6.8 சதவிகிதமாக இருக்கும் என்று சர்வதேச நிதியம் தெரிவித்திருந்த நிலையில் இக்கருத்துக்களை அவர் கூறியுள்ளார். கடந்த வருடத்தின் வளர்ச்சி 8.7 ஐ விட இது குறைவு ஆகும்.

நாட்டில் அதிகரித்து வரும் வேலையில்லா திண்டாட்டமும், பொருளாதார நெருக்கடியும் ஒன்றாக கலக்கும்பட்சத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படும் என்று பொருளாதார நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.

English summary

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that measures for India's economic development will be given priority. He made these comments while the International Finance Corporation had said that India's growth would drop to 6.8 percent in the current financial year.