ஆழ்கடலில் ஒரு விசித்திர உயிரினம்.. உடல் முழுவதும் கண்ணாடியை மாதிரி.. என்ன இது? விஞ்ஞானிகள் 'ஷாக்'

New York

oi-Jackson Singh

நியூயார்க்: கடலின் மிக ஆழமான பகுதியில் வாழக்கூடிய ஒரு விசித்திரமான உயிரினத்தை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

உடல் முழுவதும் கண்ணாடியை போல மிக அழகாக காணப்படும் இந்த உயிரினத்தை கண்டு விஞ்ஞானிகளே வியப்பில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

மிகக் கொடூரமான மீன்களான சுறா, திமிங்கலம் வாழும் ஆழ் கடலில், அவற்றிடம் இருந்து தப்பித்து வாழ்வதற்காக இந்த உடல் தகவமைப்பை அந்த உயிரினம் பெற்றிருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவக்கின்றனர்.

English summary

Researchers have discovered a strange creature that can live in the deepest part of the ocean. Scientists are amazed to see this creature whose whole body looks like a mirror.