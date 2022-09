இனி "நோ" அரசியல் ஆலோசனை! தடாலடியாக அறிவித்த பிரசாந்த் கிஷோர்.. களமிறக்கப்படும் "மெகா" பிளான்!

Patna

oi-Jackson Singh

பாட்னா: இனி அரசியல் கட்சிகளுக்காக தான் பணியாற்றப் போவதில்லை என்று பிரபல தேர்தல் வியூகர் பிரசாந்த் கிஷோர் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.

அரசியல் கட்சிகள் பலவும் பிரசாந்த் கிஷோரை நம்பியிருக்கும் வேளையில், இவரது இந்த அறிவிப்பு அக்கட்சிகளை அதிர்ச்சி அடையச் செய்துள்ளது.

பல முக்கியக் கட்சிகளில் பெரிய பதவிகளில் சேர முயற்சித்த போதிலும், அது கைகூடாதததால் பிரசாந்த் கிஷோர் விரக்தியில் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

3 நாள்.. 75 கி.மீ நடைபயணம் தொடங்கும் தமிழக காங்கிரஸ்! அரசியல் சாசனம் காக்க.. கேஎஸ் அழகிரி அறிவிப்பு!

English summary

Famous Political strategist Prashant Kishor announced that he would not work for political parties anymore. He said his concentration will be on Bihar political system.