Puducherry

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

புதுச்சேரி: ஏனாம் பகுதியில் அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்க வந்த என்.ஆர் காங்கிரஸாருக்கும் - பா.ஜ.க ஆதரவு சுயட்சை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆதரவாளர்களுக்கும் ஏற்பட்ட மோதல் தொடர்பான வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆகி வருகின்றது.

புது டென்சன்! கம்பு, கற்களால் அடித்துக்கொண்ட என்.ஆர்.காங். - பாஜக ஆதரவு சுயேட்சை எம்எல்ஏ ஆதரவாளர்கள்

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்துகு உட்பட்ட ஏனாம் பகுதி ஆந்திரா மாநிலம் அருகே அமைந்துள்ளது. இங்கு கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் என்.ஆர் காங்கிரஸ் சார்பில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி போட்டியிட்டார்.

அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட சுயட்சை வேட்பாளர் கொல்லப்பள்ளி ஸ்ரீனிவாஸ் அசோக் வெற்றி பெற்று பா.ஜ.கவுக்கு ஆதரவு அளித்து வருகிறார்.

