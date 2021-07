பெகாசஸ் விவகாரம்..செல்போன்களை ஒட்டுக்கேட்டு ஆட்சிகவிழ்ப்பு நடக்கிறது.. நாராயணசாமி பரபர குற்றச்சாட்டு

Puducherry

oi-Vigneshkumar

புதுச்சேரி: பெகாசஸ் ஸ்பைவேர் மூலம் செல்போன்களை ஒட்டுக்கேட்டுப் பல மாநிலங்களில் ஆட்சி கவிழ்ப்பு நடந்துள்ளதாகக் குற்றஞ்சாட்டியுள்ள புதுவை முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி, புதுவை ஆட்சி கவிழ்ப்பின் சமயத்தில் தன்னுடைய செல்போனும் ஒட்டுக்கேட்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளார்.

பெகாசஸ் விவகாரம் இந்தியாவில் இப்போது பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது. இந்த பெகாசஸ் ஸ்பைவேரை கொண்டு ஒருவரது மொபைலை முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்த முடியும்.

இந்த பெகாசஸ் ஸ்பைவேரை பயன்படுத்தி இந்தியாவில் காங்கிரஸின் ராகுல் காந்தி, தேர்தல் ஆலோசகர் பிரசாந்த் கிஷோர், திரிணாமுல் முக்கிய தலைவர்கள், 40 செய்தியாளர்கள் எனப் பலரது மொபைல் போன்கள் ஒட்டுக் கேட்கப்பட்டதாக ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

English summary

Puducherry Ex NarayanaSamy says pegasus is used to tumble many govts in past. NarayanaSamy also demands proper investigation need to be done to find the truth.