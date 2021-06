சேலம் அரசு மருத்துவமனையின் அவலம்.. படுக்கைகள் நிரம்பின.. தரையில் படுத்து சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகள்!

Salem

சேலம்: சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் படுக்கை வசதிகள் இல்லாததால் நோயாளிகள் ஆக்சிஜன் சிலிண்டருடன் தரையில் படுக்க வைக்கப்பட்டுள்ள அவலநிலை நீடிக்கிறது.

தமிழகத்தில் தளர்வுகளற்ற முழு ஊரடங்கு காரணமாக கொரோனா தொற்று குறைந்து வருகிறது. தினமும் 30,000-க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது 28,000-க்கும் கீழ் குறைந்துள்ளது.

5 மாவட்டங்களில் கனமழை...15 மாவட்டங்களில் வெயில் சுட்டெரிக்கும் - பலத்த காற்று வீசும்

சென்னையில் கொரோனா குறைந்து விட்டபோதிலும், கோவை, சேலம், திருப்பூர் போன்ற மேற்கு மண்டலங்களில் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது.

English summary

Due to the lack of bed facilities at the Salem Government Hospital, patients are kept on the floor with oxygen cylinders