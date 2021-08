கஞ்சா பழக்கத்தை கைவிட கூறிய மாமா.. அடித்துக்கொன்ற மைத்துனர் .. அதிர்ச்சியில் உறைந்த சேலம்!

Salem

சேலம்: கஞ்சா பழக்கத்தை கைவிட கூறிய அக்காள் கணவரை சுத்தியலால் அடித்து கொலை செய்த மைத்துனரை போலீசார் கைதுசெய்தனர். சேலம் சாமிநாதபுரம் அல்ராஜ் பிள்ளை தெரு பகுதியை சேர்ந்தவர் கோகுல்நாத்.

ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்துவந்த இவருக்கும் அதே பகுதியை சேர்ந்த பிரியதர்ஷினி என்பவருக்கும் கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு 3 வயதில் ஆண்குழந்தை உள்ளது.

Police have arrested the brother-in-law who beat his sister's husband to death with a hammer after he told her to give up his cannabis habit