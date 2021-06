சசிகலா ஊழல் சாம்ராஜ்யத்தின் ராணி'.. எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் நிறைவேறிய தீர்மானம்

Salem

oi-Velmurugan P

சேலம்: அ.தி.மு.க சார்பில் மாவட்டம்தோறும் சசிகலாவுக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றிவருகின்றனர். அந்தவகையில், சேலம் மாவட்டத்தில் முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்துகொண்ட கூட்டத்தில், சசிகலா ஊழல் சாம்ராஜ்யத்தின் ராணி' என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் முடிந்த பின்னர் அதிமுக மற்றும் அமமுக தொண்டர்களிடம் சசிகலா போனில் தொடர்பு கொண்டு பேசி வருகிறார். அதிமுகவினர் சசிகலா பேசவில்லை என்றும் அமமுகவினருடன் மட்டுமே பேசிவருவதாகவும் அதிமுக முதலில் கூறியது. ஆனால் அதிமுகவினருடன் சசிகலா தொடர்ந்து பேசிவருவது பின்னாளில் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் சசிகலாவிற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அத்துடன் சசிகலா உடன் பேசியதாக முன்னாள் அமைச்சர்கள் உள்பட 17 பேர் ஒரே நாளில் கட்சியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டனர். ஆனால் அசராத சசிகலா தொடர்ந்து தொண்டர்களிடம் பேசி பதிலடி கொடுத்து வருகிறார்.

சாதிய உணர்வை தூண்டி கட்சியை அபகரிக்க வஞ்சக வலை விரிக்கும் சசிகலா - அதிமுகவில் அதிரடி தீர்மானம்

The AIADMK passed resolutions against Sasikala in every district. Thus, at a meeting attended by former Chief Minister Edappadi Palanisamy in Salem district, the resolution was passed that Sasikala was the queen of the corrupt empire '.