தென்னாப்பிரிக்கா மாதிரியே.. சிங்கப்பூரில் ஓமிக்ரான் தொற்று உச்சம் தொடும்.. எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்

சிங்கப்பூர்: தென்னாப்பிரிக்கா போல் சிங்கப்பூரிலும் ஒமிக்ரான் வைரஸ் தொற்று புதிய உச்சத்தைத் தொடும் என மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

கடந்த புத்தாண்டுக்குப் பிறகு கொரோனா பரவல் உலக அளவில் அதிகமாகப் பரவிவருகிறது. அதோடு ஒமிக்ரான் தொற்றும் சேர்ந்தே பரவுவதால் உலக நாடுகள் அச்சத்தில் இருக்கின்றன.

2019 சீனாவில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் உலகமெங்கும் பரவி பல உயிர்களை பலிகொண்டது. இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகியும் இந்த வைரஸ் தொற்றில் இருந்து முழுவதுமாக விடுபட முடியவில்லை. ஆனால் வைரஸ் உருமாறி பெயர்மாறி வந்து ஆட்டிப்படைக்கிறது.

கொரோனா தொற்றுக்குப்பிறகு டெல்டா என உருமாறிய கொரோனா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. வேகமாகப் பரவி பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியது டெல்டா. தற்போது தென்னாப்பிரிக்காவில் ஒமிக்ரான் என்ற உருமாறிய கொரோனா கண்டறியப்பட்டது. இது டெல்டாவைவிட அதிவேகமாக பரவி வருகிறது.

English summary

The Omicron virus is spreading rapidly in Singapore. The Omicron infection in Singapore has been found to touch new heights.