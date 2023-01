காரைக்குடி அருகே பெரியார் சிலை அகற்றம் சர்ச்சை.. டிஎஸ்பி, தாசில்தார் மீது அதிரடி நடவடிக்கை!

Sivagangai

oi-Vignesh Selvaraj

சிவகங்கை : சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அருகே தனியார் இடத்தில் பெரியார் சிலை வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அதனை வருவாய்த்துறையினர் அகற்றியது தொடர்பான விவகாரத்தில் வட்டாட்சியர் மற்றும் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பாஜகவினர் புகார் அளித்த நிலையில், தனது சொந்த இடத்தில் திராவிடர் விடுதலை கழக நிர்வாகி அமைத்திருந்த பெரியார் சிலை அகற்றப்பட்டது. இது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

இதையடுத்து, வருவாய்த்துறை மற்றும் காவல்துறையில் முக்கிய பணியில் இருந்த அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

