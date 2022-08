ஆம்பூர் டூ ஐஎஸ்ஐஎஸ்.. கல்லூரி மாணவர் சிக்கியது எப்படி! மோப்பம் பிடித்த 'RAW'! கண்காணிப்பில் கல்லூரி!

Tamilnadu

oi-Rajkumar R

திருப்பத்தூர் : திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அருகே ஐஎஸ்ஐஎஸ் இயக்கத்துடன் தொடர்பில் இருந்ததாக கல்லூரி மாணவர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியின் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் எப்படி அவர் ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்புடன் சேர்ந்தார் என்பது குறித்தான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இருக்கும் சில இளைஞர்கள் ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்கள் மூலம் வெளிநாட்டில் இருக்கும் பயங்கரவாத கும்பல்களிடம் பழகி ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருவதாக உளவுத்துறைக்கு ரகசிய தகவல்கள் கிடைத்தன.

இதனையடுத்து nia எனப்படும் தேசிய புலணாய்வு முகமை , உளவுத்துறை மற்றும் உள்ளூர் போலீசார் உஷார் படுத்தப்பட்டு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் சோதனை மற்றும் கைது நடவடிக்கைகள் நடைபெற்று வருகிறது.

சிரியாவில் அமெரிக்கா நடத்திய அதிரடி ஆபரேஷன்! ஐஎஸ்ஐஎஸ் தலைவர் அபு இப்ராஹிம் அல் குரேஷி கொல்லப்பட்டார்

English summary

The arrest of a college student for being in touch with the ISIS near Ampur in Tirupathur district has created a lot of shock and the information about how he joined the ISIS organization has come out.