“பாரத் மாதா கி ஜே”.. பேச்சை நிறுத்திய திமுக எம்பி! எல்.முருகன் இருந்தபோதே பாஜகவினர் மீது “டென்சன்”

Thanjavur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் அருகே நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி மேடையில் திமுக எம்.பி. கல்யாணசுந்தரம், எல்.முருகன் பெயரை சொன்னவுடன் விழாவில் கலந்துகொண்ட பாஜகவினர் பாரத் மாதா கி ஜே என்று கூச்சலிட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

சென்னையில் இருந்து திருச்செந்தூர் செல்லும் விரைவில் ரயில் தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணத்தை அடுத்த பாபநாசம் ரயில் நிலையத்தில் நின்று பயணிகளை ஏற்றி சென்றுகொண்டிருந்தது.

இந்த நிலையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு ரயில்கள் இயக்கப்படுவது நிறுத்தப்பட்டன. சில மாதங்கள் கழித்து கொரோனா பரவல் குறைந்து ஊரடங்கும் வாபஸ் பெறப்பட்டது.

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் தீபத்திருவிழா நாளை கொடியேற்றம்..இன்று முருகன் தேர் வெள்ளோட்டம்

English summary

When DMK MP Kalyanasundaram saying name of and L. Murugan, on the program stage near Kumbakonam, the BJP members who attended the function shouted Bharat Mata Ki Jay, causing a stir.