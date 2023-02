கழிவறையை கழுவிய மாணவர்கள்! இப்படிதான் வேலை வாங்குவீங்களா? சிக்கிய தலைமையாசிரியர்! பாய்ந்து வந்த கேள்வி

பள்ளியின் தூய்மை பணிக்காக சிறு தொகை ஒதுக்கப்படும். அப்படி இருக்கையில் அந்த தொகை எங்கே என்று சிபிஐ கட்சியினர் கேள்வியெழுப்பியுள்ளனர்.

Theni

oi-Halley Karthik

தேனி: தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே அரசுப்பள்ளி மாணவர்கள் கழிவறையை சுத்தம் செய்யும் வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் பரவலாக பரவிய நிலையில், பள்ளி தலைமை ஆசிரியருக்கு எதிராக பெற்றோர்களுடன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டியை அடுத்துள்ள சக்கம்பட்டி முத்துமாரியம்மன் நகரில் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி ஒன்று அமைந்திருக்கிறது. இப்பள்ளி தொடங்கப்பட்டு சுமார் 10 ஆண்டுகள் ஆனதாக சொல்லப்படுகிறது. தற்போது இதில் சுமார் 180 மாணவ மாணவியர்கள் பயின்று வருகின்றனர். இந்நிலையில், இப்பள்ளியில் மாணவர்கள் கழிவறையை சுத்தம் செய்வதை போன்ற வீடியோ ஒன்று வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இது குறித்து சிபிஐ ஒன்றிய செயலாளர் பிச்சுமணி கூறுகையில், "இந்த பள்ளியில் மாணவர் சேர்க்கை கடந்த சில ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. மாநில அரசு, அரசு பள்ளிகளை பலப்படுத்த வேண்டும் என்று பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்து வரும் நிலையில் இந்த திட்டங்கள் இப்பள்ளியில் முறையாக செயல்படுத்தப்படுவதில்லை என்கிற குற்றச்சாட்டும் எழுந்திருக்கிறது. அதேபோல போதுமான ஆசிரியர்கள் இல்லாது, பள்ளிக்கான உபகரணங்கள் பற்றாற்குறையும் மாணவர் சேர்க்கை குறைவதற்கு காரணமாகும்.

English summary

When a video of government school students cleaning a toilet near Antipatti in Theni district went viral on social media, the Communist Party of India and the Liberation Tigers of India along with parents protested against the school headmaster.